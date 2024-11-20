Полузащитник «Баварии» Пальинья получил травму приводящих мышц

Португальский футболист «Баварии» Жоау Пальинья повредил приводящие мышцы, у игрока разрыв мышечной ткани. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

«Жоау повредил приводящие мышцы во время тренировки со сборной Португалии и, к сожалению, выбыл из строя. Он будет отсутствовать несколько недель», — сказано в сообщении пресс-службы «Баварии».

29-летний футболист перешёл в «Баварию» минувшим летом из «Фулхэма». Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.