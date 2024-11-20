Стало известно, из-за кого «Бавария» может обновить клубный трансферный рекорд

Мюнхенская «Бавария» рассчитывает подписать 21-летнего атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года. Об этом сообщает немецкий журналист и инсайдер Кристиан Фальк в соцсетях.

По данным источника, мюнхенцы способны заплатить за хавбека «фармацевтов» и сборной Германии более € 100 млн. Отмечается, что в клубе есть необходимые деньги на дорогой трансфер. Кроме того, руководство «Баварии» постарается избавиться от игроков, у которых слишком высокие зарплаты.

Рекорд клуба по стоимости трансфера на вход — переход Гарри Кейна из «Тоттенхэма» за € 95 млн.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на хавбека является мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 23 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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