Защитник сборной России Пальцев: Сирия — очень сильный соперник по сравнению с Брунеем
Поделиться
Футболист махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Сирии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33' 2:0 Самошников – 53' 3:0 Миранчук – 66' 4:0 Осипенко – 81'
«Сирия идёт в диапазоне сотого места в рейтинге ФИФА. Очень серьёзный и сильный соперник по сравнению с Брунеем. Ребята забивали свои моменты, дожимали, после первого гола стало ещё проще и забили три. Поле — да, не самое лучшее, но я не жалуюсь», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2024
-
09:53
-
09:52
-
09:34
-
09:25
-
09:22
-
09:18
-
09:10
-
09:01
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
07:59
-
07:31
-
06:36
-
06:01
-
05:43
-
05:24
-
05:01
-
05:00
-
04:51
-
04:35
-
04:24
-
04:12
-
04:10
-
03:41
-
03:18
-
02:54
-
02:46
-
02:39
-
02:28