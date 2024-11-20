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Защитник сборной России Пальцев: Сирия — очень сильный соперник по сравнению с Брунеем

Защитник сборной России Пальцев: Сирия — очень сильный соперник по сравнению с Брунеем
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Футболист махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Сирии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Сирия идёт в диапазоне сотого места в рейтинге ФИФА. Очень серьёзный и сильный соперник по сравнению с Брунеем. Ребята забивали свои моменты, дожимали, после первого гола стало ещё проще и забили три. Поле — да, не самое лучшее, но я не жалуюсь», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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