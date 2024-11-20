Шалимов — о матче России с Сирией: не увидел организованных комбинаций от нашей сборной

Бывший российский футболист, экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Сирии.

«В сборной Сирии более атлетичные игроки [чем в Брунее], более организованные в обороне, это видно. После прошлого матча я хотел увидеть в этой игре с Сирией больше организованных комбинаций от нашей сборной. К сожалению, мы сегодня этого не увидели. В том матче не забил центральный нападающий Чалов, сейчас — Тюкавин, форварды не имеют моментов. Всё, что разыгрывали и били по воротам, — не забили», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.