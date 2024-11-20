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Шалимов — о матче России с Сирией: не увидел организованных комбинаций от нашей сборной

Шалимов — о матче России с Сирией: не увидел организованных комбинаций от нашей сборной
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Бывший российский футболист, экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Сирии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«В сборной Сирии более атлетичные игроки [чем в Брунее], более организованные в обороне, это видно. После прошлого матча я хотел увидеть в этой игре с Сирией больше организованных комбинаций от нашей сборной. К сожалению, мы сегодня этого не увидели. В том матче не забил центральный нападающий Чалов, сейчас — Тюкавин, форварды не имеют моментов. Всё, что разыгрывали и били по воротам, — не забили», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

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