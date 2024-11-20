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«Сокол» объявил о назначении нового главного тренера

«Сокол» объявил о назначении нового главного тренера
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Новым главным тренером саратовского «Сокола» стал Алексей Стукалов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Наш клуб возглавил 40-летний специалист, который ранее уже работал в Саратове в 2017-2018 годах. Под его руководством бело-синие сыграли 47 матчей, в которых одержали 24 победы.

С возвращением и хорошей игры, Алексей Борисович!» — написано в заявлении «Сокола».

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. В ближайшем туре «Сокол» встретится с московским «Торпедо» 24 ноября. Начало игры — в 13:00 по московскому времени.

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