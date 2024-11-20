«Мы создали больше опасных моментов». Собослаи — о ничьей Венгрии с Германией

Нападающий сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии (1:1). Доминик Собослаи сравнял счёт на 90+9-й минуте, реализовав пенальти. Ранее забитым голом отметился полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча.

«Счёт 1:1 немного несправедлив, я считаю, что мы создали больше опасных моментов, чем Германия… Но не смогли их реализовать. Мы должны извлечь положительные моменты из этого матча: мы создали эти моменты и просто не реализовали их, а не просто не создали ничего», — приводит слова Собослаи официальный сайт УЕФА.