Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы создали больше опасных моментов». Собослаи — о ничьей Венгрии с Германией

«Мы создали больше опасных моментов». Собослаи — о ничьей Венгрии с Германией
Комментарии

Нападающий сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии (1:1). Доминик Собослаи сравнял счёт на 90+9-й минуте, реализовав пенальти. Ранее забитым голом отметился полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 76'     1:1 Собослаи – 90+9'    

«Счёт 1:1 немного несправедлив, я считаю, что мы создали больше опасных моментов, чем Германия… Но не смогли их реализовать. Мы должны извлечь положительные моменты из этого матча: мы создали эти моменты и просто не реализовали их, а не просто не создали ничего», — приводит слова Собослаи официальный сайт УЕФА.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
Материалы по теме
Крутая развязка в Лиге наций! У Германии отняли победу наглым ударом
Крутая развязка в Лиге наций! У Германии отняли победу наглым ударом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android