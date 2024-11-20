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Дюков заявил, что чувствует потепление со стороны УЕФА к России после встречи с Чеферином

Дюков заявил, что чувствует потепление со стороны УЕФА к России после встречи с Чеферином
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Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что чувствует потепление по отношению к России после встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином.

— Была информация, что в начале ноября вы встречались с Чеферином на Кипре. Как прошла встреча?
— Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты.

— Вы чувствуете потепление по отношению к России?
— Да, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Накануне, 19 ноября, состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

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