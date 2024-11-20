Пальцев: в сборной России дружеская атмосфера, всё на доверии

Футболист сборной России Валентин Пальцев подвёл итоги ноябрьских учебно-тренировочных сборов национальной команды. Напомним, 15 ноября Россия обыграла Бруней со счётом 11:0 — этот результат стал рекордным в истории сборной. 19 ноября российская команда разгромила Сирию — 4:0.

«Очень доволен сборами! Победили в двух играх и побили рекорд. По атмосфере, наверное, больше понравилось в Краснодаре, потому что я там играл. Все в сборной друг другу подсказывают и дают советы. У нас дружеская атмосфера, нет пихача — всё на доверии», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.