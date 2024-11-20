Тренер Нидерландов Куман: если у нас все в строю, то мы являемся серьёзной силой

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Я недоволен одним очком. Думаю, мы должны были побеждать, но Босния и Герцеговина хорошо отреагировала на поражение от Германии.

В марте нам предстоит сыграть в плей-офф, а своего соперника мы узнаем уже в пятницу. Если у нас все в строю, то мы являемся серьёзной силой. Вы сами могли в этом убедиться на чемпионате Европы. Сейчас же мы с нетерпением ждём четвертьфинала», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.