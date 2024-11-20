Сергей Ребров подвёл итоги выступления сборной Украины на групповом этапе Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Албании (2:1).

«У нас была очень тяжёлая группа — все команды играли на Евро-2024. И группа была очень ровной. Я благодарен игрокам, что мы вышли в стыковые матчи. Это было очень тяжело. Сборная Албании при поддержке своих болельщиков во втором тайме показала свою силу. Хорошо, что мы сохранили такой счёт», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины заняла второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги В Лиги наций. Команла Сергея Реброва набрала восемь очков за шесть матчей.