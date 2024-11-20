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Сергей Ребров подвёл итоги выступления сборной Украины на групповом этапе Лиги наций

Сергей Ребров подвёл итоги выступления сборной Украины на групповом этапе Лиги наций
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Албании (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Албания
Окончен
1 : 2
Украина
0:1 Зинченко – 5'     0:2 Яремчук – 10'     1:2 Байрами – 75'    

«У нас была очень тяжёлая группа — все команды играли на Евро-2024. И группа была очень ровной. Я благодарен игрокам, что мы вышли в стыковые матчи. Это было очень тяжело. Сборная Албании при поддержке своих болельщиков во втором тайме показала свою силу. Хорошо, что мы сохранили такой счёт», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины заняла второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги В Лиги наций. Команла Сергея Реброва набрала восемь очков за шесть матчей.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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