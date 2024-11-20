Кристиан Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом — Фабрицио Романо

Пути «Манчестер Юнайтед» и полузащитника Кристиана Эриксена разойдутся следующим летом. Контракт сторон завершится по окончании текущего сезона, а переговоры о пролонгации сотрудничества не планируются, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего плеймейкера в € 8 млн. В сезоне-2024/2025 Эриксен провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Он выступает за «красных дьяволов» с лета 2022 года.

Ранее в СМИ появились слухи об интересе к Эриксену со стороны «Ювентуса».