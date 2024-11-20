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Защитник сборной России Пальцев: хотел бы сыграть с Испанией, Аргентиной и Германией

Защитник сборной России Пальцев: хотел бы сыграть с Испанией, Аргентиной и Германией
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Защитник сборной России Валентин Пальцев назвал желаемых соперников для национальной команды.

«Если бы нас в скором времени допустили, хотелось бы сыграть с Германией, Испанией, Аргентиной и Португалией», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 19 ноября, сборная России в товарищеском матче разгромила национальную команду Сирии со счётом 4:0. Голами отметились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года.

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