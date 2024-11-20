Максименко — о матче с Сирией: очень рад за наших защитников

Вратарь «Спартака» и сборной России по футболу Александр Максименко высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Сирии.

– С победой и первым матчем в старте. Как игра?

– Думаю, что игру должны оценивать другие люди – тренерский штаб как минимум.

– По сравнению с Брунеем у вратаря сегодня было больше работы.

– Да, в некоторых моментах было непросто, но справились с этим все вместе.

– Сегодня защитники сделали много голов в ворота соперника. Как оценишь их действия?

– Очень рад за них, почаще бы так, — приводит слова Максименко официальный сайт РФС.

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.