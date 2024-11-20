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Никита Салтыков собрал идеального футболиста из Бразилии

Никита Салтыков собрал идеального футболиста из Бразилии
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Полузащитник московского «Локомотива» и молодёжной сборной России Никита Салтыков ответил на вопросы об идеальном футболисте из Бразилии.

«Левая нога — Роберто Карлос. Правая нога — Неймар. Игра головой — Давид Луис. Сила — Халк. Техника — Неймар. Финты — Роналдиньо. IQ — Кака. Знание португальского — Никита Салтыков (смеётся)», — сказал Салтыков в видео в телеграм-канале молодёжной сборной России.

В трёх ноябрьских матчах молодёжной сборной России в Бразилии 20-летний Никита Салтыков отметился тремя забитыми мячами. Россияне встречались с «Флуминенсе» U21 (2:1), «Ботафого» U23 (4:1) и «Сан-Кристованом» (4:0).

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