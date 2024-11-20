Игрок сборной России Осипенко: не сказал бы, что матч с Сирией был простым

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Сирии.

– Что в целом скажешь про матч?

– По счёту я бы не сказал, что всё было так просто. Хороший соперник, видно рисунок игры, умеют выходить из обороны. Играть было непросто. Плюс поле не самое лучшее, было очень скользко. Главное – победили, — приводит слова Осипенко официальный сайт РФС.

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.