«Такие игры даются, это приятно». Джикия — о матчах «Химок» с лидерами РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Со всеми командами хочется добиваться хорошего результата. Что касается московских команд и лидеров, они играют в открытый футбол, больше находятся на мяче и доминируют. С такими командами, когда ты играешь аккуратно и действуешь с позиции своей силы, что‑то получается, поэтому эти игры иногда открытые.

Если обратить внимание, в этом году была хорошая игра с «Локомотивом»: сыграли «на ноль» и забили. С «Динамо» тоже забили три мяча, хоть и проиграли. С «Зенитом» был ничейный результат. Такие игры даются, это приятно», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр. В прошлом туре чемпионата России «Химки» на выезде уступили «Ростову» со счётом 1:3, а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1.