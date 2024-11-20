Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такие игры даются, это приятно». Джикия — о матчах «Химок» с лидерами РПЛ

«Такие игры даются, это приятно». Джикия — о матчах «Химок» с лидерами РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Со всеми командами хочется добиваться хорошего результата. Что касается московских команд и лидеров, они играют в открытый футбол, больше находятся на мяче и доминируют. С такими командами, когда ты играешь аккуратно и действуешь с позиции своей силы, что‑то получается, поэтому эти игры иногда открытые.

Если обратить внимание, в этом году была хорошая игра с «Локомотивом»: сыграли «на ноль» и забили. С «Динамо» тоже забили три мяча, хоть и проиграли. С «Зенитом» был ничейный результат. Такие игры даются, это приятно», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала 12 очков за 15 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр. В прошлом туре чемпионата России «Химки» на выезде уступили «Ростову» со счётом 1:3, а «Краснодар» в гостях сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1.

Материалы по теме
Денис Глушаков сообщил, что может сыграть за «Химки» со «Спартаком» в 30-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android