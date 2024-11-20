Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: такого лёгкого соперника, как Бруней, у сборной России давно не было

Тюкавин: такого лёгкого соперника, как Бруней, у сборной России давно не было
Комментарии

Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о ноябрьском сборе национальной команды. Россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

«Эмоции от сбора положительные. Выиграли две игры. Бруней обыграли чуть легче, чем вчера Сирию. Всё хорошо. Сейчас вернёмся в клубы и будем завершать год. Наверное, такого лёгкого соперника, как Бруней, давно не было у сборной», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года.

Материалы по теме
Какой мы запомним сборную России — 2024. И три пожелания на будущее
Какой мы запомним сборную России — 2024. И три пожелания на будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android