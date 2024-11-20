Тюкавин: такого лёгкого соперника, как Бруней, у сборной России давно не было

Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о ноябрьском сборе национальной команды. Россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

«Эмоции от сбора положительные. Выиграли две игры. Бруней обыграли чуть легче, чем вчера Сирию. Всё хорошо. Сейчас вернёмся в клубы и будем завершать год. Наверное, такого лёгкого соперника, как Бруней, давно не было у сборной», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года.