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«Ростов» продлил контракт с главным тренером женской команды

«Ростов» продлил контракт с главным тренером женской команды
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Женский «Ростов» продлил контракт с главным тренером Яной Чуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до декабря 2028 года.

«Яна Геннадьевна возглавила женскую команду в июле 2024 года. Под её руководством девушки провели 12 матчей в Суперлиге.

Поздравляем Яну Геннадьевну и продолжаем двигаться вместе к новым вершинам!» — написано в заявлении клуба.

«Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 23 очка после 24 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав за 24 матча 68 очков.

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