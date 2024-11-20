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Экс-игрок ПАОКа Тетрадзе: Чалову нужно время на адаптацию в Греции, если ему его дадут

Экс-игрок ПАОКа Тетрадзе: Чалову нужно время на адаптацию в Греции, если ему его дадут
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Бывший футболист ПАОКа Омари Тетрадзе высказался о выступлениях нападающего Фёдора Чалова в составе греческого клуба.

«Любому футболисту нужно время на адаптацию в новой для себя стране. Фёдору нужно пройти эту акклиматизацию. Некоторые сразу входят, а другим тяжело. Чалову нужно время. Но всё зависит от самого себя — как ты будешь себя настраивать. Если ты игрок высокого класса, достаточно всего две или три игры для адаптации.

Чалов — хороший и квалифицированный футболист. Здесь больше психология. Я видел первую игру Чалова в ПАОКе, когда он вышел на 15 минут. Думал, он там быстро адаптируется. Тем более ПАОК — лицо греческого футбола наряду с «Олимпиакосом», «Панатинаикосом» и АЕКом. Ещё раз повторюсь, Чалову нужно время в Греции, если ему его дадут. В футболе же бывает так, что тебя берут, чтобы ты сразу играл», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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