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Омари Тетрадзе: всё самое сложное Грузия сделала, осталось простое — выйти и выиграть

Омари Тетрадзе: всё самое сложное Грузия сделала, осталось простое — выйти и выиграть
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Экс-футболист Омари Тетрадзе высказался о выступлении сборной Грузии в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025.

«Сборная Грузии неплохо начала в Лиге наций, но две игры с Албанией и Украиной стали неожиданностью для всех — никто не ожидал поражений. Могли хотя бы вничейку сыграть. Видимо, что-то не пошло. В игре с Украиной сборная Грузии заслуживала победы, но в футболе выигрывает тот, кто больше забивает и меньше пропускает.

В последней игре с Чехией начали невыразительно. Сложилось впечатление, что Грузия вышла на поле с мандражем. Отсюда и такой результат. Всё было в руках Грузии. Могли выступить удачно, но в футболе такое бывает. Обидно. Если есть шанс вернуться в Лигу B, надо им пользоваться. Вопрос в том, с каким настроем ты выходишь на игру. Всё зависит от самого себя — никто за тебя задачу решать не будет. Всё сложное сделали, осталось самое простое — выйти и выиграть (смеётся)», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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