Защитник сборной Сирии Фака: Россия могла бы выиграть чемпионат мира — 2026

Футболист сборной Сирии и «АИКа» Ахмад Фака высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой России. Фака также допустил, что россияне могли бы стать чемпионами мира в 2026 году.

«Матч со сборной России получился тяжёлым. Я считаю, что мы смотрелись неплохо, хорошо выполнили свою работу. Конечно, мы хотели выиграть, но иногда не получается достичь результата. Были бы шансы у сборной России выиграть чемпионат мира в Америке? Я думаю, что да — ваша сборная могла бы выиграть турнир. Шансы были бы», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.