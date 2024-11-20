Главный тренер сборной Брунея: в России мы получили отличный опыт, нас приняли с заботой

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио высказался о товарищеском матче с «Краснодаром‑2» (0:3).

«Хороший матч. Мы продвинулись в некоторых аспектах. Один из них – владение мячом. Если разбить матч на шесть отрезков по 15 минут, то в двух таких периодах мы владели мячом больше соперника. В плане построения обороны мы тоже прибавили. А ещё поменяли состав, чтобы на этом сборе сыграли все вызванные футболисты.

Считаю, что мы получили отличный опыт. Очень позитивный товарищеский матч. Даже учитывая, что это была вторая команда «Краснодара», она всё равно была сильной, что важно для нас. Классные футболисты и отличная система игры. Хотел бы поблагодарить народ из Краснодара и вообще России. Нас приняли с заботой. Это было заметно по всем деталям, как нас встречали. Мы чувствовали себя как дома», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.