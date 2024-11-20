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Булыкин назвал двух величайших тренеров в истории российского футбола

Булыкин назвал двух величайших тренеров в истории российского футбола
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает величайшими тренерами в истории отечественного футбола. Он выделил Юрия Сёмина и Валерия Газзаева. В ходе своей карьеры Булыкин успел поиграть под руководством обоих специалистов. Сейчас Сёмин и Газзаев уже завершили тренерскую деятельность.

«Валерий Георгиевич и Юрий Павлович – два мэтра нашего тренерского цеха. Они и футболистами были великими. Считаю, что тренер прежде всего должен быть хорошим игроком. Под их руководством было очень приятно работать. Не могу поставить кого-то выше или ниже. Газзаев и Сёмин – два величайших тренера России, которые очень много дали российскому футболу», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, Булыкин успел поиграть за «Динамо», «Локомотив» и ряд зарубежных клубов.

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