Геркус: «Краснодар» феноменален, но без поражений сезон пройти нереально

Футбольный функционер Илья Геркус оценил игру и результаты «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева после первого круга РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

«У «Краснодара» сейчас оверперфоманс. При том что играют классно, вопросов нет. Пройти сезон без поражений? Это будет феноменом. Это сложно, невозможно будет «Краснодару» сделать такое в этом сезоне. Борьба будет идти до последнего. «Краснодар» идёт феноменально, выше чемпионского графика. Всё решится во втором круге», — приводит слова Геркуса Metaratings.

В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» встретится с «Химками» на выезде. Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени. Отметим, что второе место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», отстающий от «быков» на одно очко.