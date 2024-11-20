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Геркус: «Краснодар» феноменален, но без поражений сезон пройти нереально

Геркус: «Краснодар» феноменален, но без поражений сезон пройти нереально
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Футбольный функционер Илья Геркус оценил игру и результаты «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева после первого круга РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

«У «Краснодара» сейчас оверперфоманс. При том что играют классно, вопросов нет. Пройти сезон без поражений? Это будет феноменом. Это сложно, невозможно будет «Краснодару» сделать такое в этом сезоне. Борьба будет идти до последнего. «Краснодар» идёт феноменально, выше чемпионского графика. Всё решится во втором круге», — приводит слова Геркуса Metaratings.

Турнирная таблица РПЛ

В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» встретится с «Химками» на выезде. Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени. Отметим, что второе место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», отстающий от «быков» на одно очко.

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