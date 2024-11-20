Почётный президент РФС Колосков подвёл итоги 2024 года для сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о матчах сборной России в 2024 году.

«Про активы или пассивы говорят тогда, когда участвуют в соревнованиях, — это более уместно. А сейчас мы играем товарищеские игры, причём с командами совершенно противоположного уровня мастерства. Если забыть, с кем играли, сборная России в 2024 году показала выдающийся результат. Можно только радоваться за такой результат.

Но нас же такое не устроит. Понятно, что соперники были в основном слабые. Исключение — Сербия, которую мы легко обыграли по известным причинам. Главное, что сыграли достойно. Всё это останется в истории российского футбола. Есть два главных достижения — команда играет и набирает очки в рейтинге ФИФА, а второе — зрители ходят. 25-35 тысяч зрителей говорят о том, что РФС правильно делает, организовывая такие матчи, пусть и со слабым соперником. Ни у кого не повернётся язык сказать, что что-то не так. Молодцы», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.