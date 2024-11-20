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Защитник «Зенита» Горшков: почему сборная России должна играть с Медиалигой?

Защитник «Зенита» Горшков: почему сборная России должна играть с Медиалигой?
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков считает, что сборной России не стоит играть с командой Медиалиги. Накануне, 19 ноября, команда Валерия Карпина разгромила сборную Сирии (4:0) в товарищеском матче.

— После матча с Брунеем многие задавались вопросом: «Зачем играть с такой сборной?»
— Это официальная игра. Считаю, что лучше играть с любой сборной, чем вообще не играть.

— Говорят про Медиалигу.
— Опять эта Медиалига. Не знаю. Сборная России никогда даже не играла со сборной ФНЛ или Второй лиги. Почему она должна играть со сборной Медиалиги? — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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