Тур трофея РПЛ стартует в Грозном с 25 ноября

Тур кубка победителей Российской Премьер-Лиги пройдёт в городах клубов чемпионата страны. Первая остановка — Грозный. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

«Грозненский этап пройдёт с 25 ноября по 2 декабря и закончится матчем 17-го тура «Ахмат» — «Динамо» Москва. Болельщики смогут принять участие в конкурсе, победитель которого подпишет однодневный «контракт» с клубом и погрузится в жизнь команды. А футболисты «Ахмата» проведут открытую тренировку на одной из городских локаций», — написано в сообщении.

Первая часть сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги завершится матчами 18-го тура 8 декабря.