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Булыкин выделил главную проблему футбола в России

Булыкин выделил главную проблему футбола в России
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Бывший игрок «Динамо», «Локомотива» и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин назвал главную проблему российского футбола. По его мнению, в России не доверяют молодым футболистам, в отличие от Европы, где уже давно дают шансы талантливым игрокам в юном возрасте. Булыкин считает, что в российских клубах много талантливых и перспективных футболистов, однако их не развивают.

«Проблема российского футбола в недоверии к молодым игрокам. Во всей Европе юным футболистам дают игровое время, чтобы потом выгодно продать. Между местным и иностранцем всегда выберут первого. Не верю, что у нас нет талантливых ребят. Просто их не раскручивают и не дают шанс. И получается так, что наши футболисты поздно взрослеют. Хотя можно им доверять раньше. Если доверять молодым футболистам, таких как Батраков, в России будет много», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее Булыкин также рассказал, кого считает величайшими тренерами в истории футбола России.

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