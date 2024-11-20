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Игроки «Крыльев Советов» подарили Шуфутинскому клубную футболку с номером 3

Игроки «Крыльев Советов» подарили Шуфутинскому клубную футболку с номером 3
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Футболисты «Крыльев Советов» Максим Витюгов и Роман Евгеньев подарили российскому исполнителю Михаилу Шуфутинскому футболку команды с третьим игровым номером. Об этом сообщает пресс-служба самарцев в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

«В самарской Филармонии состоялся концерт Михаила Шуфутинского. После выступления Максим Витюгов, Роман Евгеньев подарили известному артисту клубную футболку «Крыльев» с номером 3 (в честь знаменитого хита). В свою очередь музыкальный исполнитель пожелал удачи нашей команде в предстоящей игре с «Ахматом», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

После первого круга Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 12 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Встреча состоится 24 ноября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 мск.

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