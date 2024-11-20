Константин Тюкавин отреагировал на победу в премии «Джентльмен года»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о победе в премии «Джентльмен года» — 2024.

«Конечно, приятно, что меня признали джентльменом года. Такая необычная награда. Приятно, что получил признание», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Премия «Джентльмен года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и одной голевой передачей. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.