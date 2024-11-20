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Тренер «Акрона» Тедеев: в Тольятти сплошные проблемы с инфраструктурой, негде заниматься

Тренер «Акрона» Тедеев: в Тольятти сплошные проблемы с инфраструктурой, негде заниматься
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему его команда проводит тренировочный сбор в Новогорске.

«Настроение хорошее, в Новогорске хорошие условия. Сложилась ситуация, что дома негде заниматься, сплошные проблемы в плане инфраструктуры. Но наше руководство приняло очень мудрое решение. В Новогорске мы провели хорошую работу, которая, надеюсь, поможет на оставшемся этапе. Поле тут очень хорошее. Люди очень хорошо работают, огромное им спасибо за такие условия.

Разлука с домом — основная проблема, которая ложится на психологию игроков, но мы не унываем. Это наша работа», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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