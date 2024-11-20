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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об интервью Артёма Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об интервью Артёма Дзюбы
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал резонансное интервью нападающего Артёма Дзюбы.

«Общего просмотра интервью Дзюбы точно не было. Но я слежу за всеми своими игроками, потому что безумно их люблю и уважаю. Это личная жизнь и история Артёма, которая в чём-то его разозлила как личность. Это его мнение. А о том, что у него произошло, я с ним не разговаривал. Артём хорошо разбирается в футболе. Он сможет прокомментировать любой матч», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Артём Дзюба пополнил состав «Акрона» в последние дни летнего трансферного окна.

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