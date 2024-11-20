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Тедеев: уровень РПЛ стабильно становится не очень высоким

Тедеев: уровень РПЛ стабильно становится не очень высоким
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев считает, что уровень Российский Премьер-Лиги не становится выше.

«Уровень РПЛ стабильно становится не очень высоким, потому что не так много приезжает сильных иностранцев. Нет европейских форумов. Нельзя сказать, что уровень растёт. Нужно искусственно подтягивать молодых игроков, заниматься детско-юношеским сектором. Это направление у нас страдает», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». В тройке лидеров находятся также «Зенит» и «Локомотив».

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