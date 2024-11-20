В Уругвае рассказали, что договорились с Россией о проведении товарищеского матча

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что с РФС достигнута устная договорённость о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договорённости организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — приводит слова Алонсо Sport24.

Накануне, 19 ноября, состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.