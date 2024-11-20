Сергей Юран: Уругвай — топ-соперник для сборной России

Российский тренер Сергей Юран высказался о возможном товарищеском матче национальной команды с Уругваем. Ранее сообщалось, что достигнута устная договорённость о проведении встречи в ноябре 2025 года.

«Уругвай — топ-соперник. Мы можем вспомнить чемпионат мира — 2018, где Уругвай обыграл нашу сборную со счётом 3:0. Это высокий уровень. У сборной Уругвая большинство футболистов играют в ведущих чемпионатах. Уругвай всегда был сборной серьёзного уровня. Здорово, что уже есть подвижки. То есть имеется устная договорённость, а не сразу сказали: «Нет». Если есть договорённость, всё докрутится до логического завершения и мы сыграем. Это хорошо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.