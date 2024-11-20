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Тренер «Акрона» Тедеев: Бруней не тот соперник, которым можно быть удовлетворённым

Тренер «Акрона» Тедеев: Бруней не тот соперник, которым можно быть удовлетворённым
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Тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победы сборной России в матчах с Сирией (4:0) и Брунеем (11:0).

«К сборной России отношусь с большим уважением, наблюдаю за работой тренерского штаба. Всегда хочется, чтобы соперники были сильнее, но такова жизнь. Мало кто соглашается играть с нами. Матч с Сирией мне понравился. С Брунеем трудно оценить, что происходило на поле, потому это не тот соперник, которым можно быть удовлетворённым.

Я против мнения, что с такими соперниками не надо играть. Нужно собираться, лучшие игроки должны обозначаться. Для этого и нужна сборная. Надеюсь, вся ситуация скоро закончится, команда снова будет участвовать в международных соревнованиях», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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