Кавилья: «Ювентус» был рядом со мной на всех этапах жизни

Полузащитник клуба «Ювентус» Ханс Николусси Кавилья рассказал о своих впечатления после финала Кубка Италии 2024 года. Финал состоялся 15 мая 2024 года в Риме на стадионе «Олимпико»: «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.

«Игра в финале Кубка Италии с «Ювентусом» стала для меня одним из самых ярких впечатлений. Я в «Ювентусе» с восьми лет, и они были рядом со мной на всех этапах жизни», — приводит слова Кавильи Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, сейчас Кавилья выступает за клуб «Венеция» на правах аренды, контракт действует до июня 2025 года, однако после окончания договора «Венеция» обязуется выкупить игрока.