Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавилья: «Ювентус» был рядом со мной на всех этапах жизни

Кавилья: «Ювентус» был рядом со мной на всех этапах жизни
Комментарии

Полузащитник клуба «Ювентус» Ханс Николусси Кавилья рассказал о своих впечатления после финала Кубка Италии 2024 года. Финал состоялся 15 мая 2024 года в Риме на стадионе «Олимпико»: «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'    

«Игра в финале Кубка Италии с «Ювентусом» стала для меня одним из самых ярких впечатлений. Я в «Ювентусе» с восьми лет, и они были рядом со мной на всех этапах жизни», — приводит слова Кавильи Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, сейчас Кавилья выступает за клуб «Венеция» на правах аренды, контракт действует до июня 2025 года, однако после окончания договора «Венеция» обязуется выкупить игрока.

Материалы по теме
Буффон: «Ювентус» не обязан выигрывать чемпионат Италии в первом сезоне Мотты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android