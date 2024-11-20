Кавилья: «Ювентус» был рядом со мной на всех этапах жизни
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Полузащитник клуба «Ювентус» Ханс Николусси Кавилья рассказал о своих впечатления после финала Кубка Италии 2024 года. Финал состоялся 15 мая 2024 года в Риме на стадионе «Олимпико»: «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.
Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'
«Игра в финале Кубка Италии с «Ювентусом» стала для меня одним из самых ярких впечатлений. Я в «Ювентусе» с восьми лет, и они были рядом со мной на всех этапах жизни», — приводит слова Кавильи Forza Juventus на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Напомним, сейчас Кавилья выступает за клуб «Венеция» на правах аренды, контракт действует до июня 2025 года, однако после окончания договора «Венеция» обязуется выкупить игрока.
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