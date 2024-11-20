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Юрий Горшков: переживаю за «Крылья Советов», у команды сложный этап

Юрий Горшков: переживаю за «Крылья Советов», у команды сложный этап
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Бывший защитник «Крыльев Советов», а ныне игрок санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков признался, что переживает за судьбу своей бывшей команды.

«Постоянно смотрю матчи «Крыльев», общаюсь с ребятами. Всегда спрашиваю, как у них дела. Конечно, переживаю за клуб. У команды сложный этап. Но думаю, что через труд можно всё это пройти», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 12 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Встреча состоится 24 ноября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:00 мск.

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