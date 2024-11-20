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«Он должен понимать всё сам». Мусиала — о разговоре с Вирцем про переход в «Баварию»

«Он должен понимать всё сам». Мусиала — о разговоре с Вирцем про переход в «Баварию»
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказал мнение по поводу разговора с хавбеком «Байера» Флорианом Вирцем о возможном переходе в мюнхенский клуб.

«Я не хочу оказывать давление или давать обратную связь по этому поводу. Это всегда его [Флориана Вирца] собственное решение, и он должен понимать всё сам», — приводит слова Мусиалы Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее стало известно, что «Реал» проводит переговоры с представителями Вирца, «Бавария» также заинтересована в игроке. Однако сам клуб игрока предпочел бы продать полузащитника «Реалу» и тем самым предотвратить его переход в мюнхенский клуб.

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