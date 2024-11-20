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Юран: российский болельщик живёт сборной и ходит на её матчи — это большая заслуга РФС

Юран: российский болельщик живёт сборной и ходит на её матчи — это большая заслуга РФС
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Российский тренер Сергей Юран высказался о товарищеских матчах национальной команды. В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

«Сейчас мы не будем брать спортивную составляющую. Самое главное, что мы проводим матчи. Понятно, что уровень соперника не самый высокий. Понятно, что мы находимся в такой ситуации. Но матчи есть — это главное. В Волгограде и Краснодаре собралось много болельщиков — это показатель того, что болельщик живёт сборной и ходит на её матчи независимо от соперника.

Здесь большая заслуга РФС, потому что непросто договариваться. Нужно платить деньги, привезти сборную соперника. Если говорить о спортивной составляющей, для тренера соперник любого уровня будет в первую очередь соперником. У тренера есть возможность наиграть какие-то связи, работать над атакой, доминировать. Понятно, что в меньшей степени идёт работа над защитой, потому что наши соперники ниже уровнем в разы.

Можно занести в актив, что сборная России продолжает жить. Хотелось бы соперников посильнее, но это несомненно будет в ближайшем году. Нужно жить и идти дальше», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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