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Автор дубля в ворота Сирии Осипенко: трофейный мяч заберу с собой, поставлю в рамку

Автор дубля в ворота Сирии Осипенко: трофейный мяч заберу с собой, поставлю в рамку
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Футболист «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко поделился эмоциями после двух забитых мячей в ворота национальной команды Сирии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

– С победой и дублем. Первый раз удалось столько забить?
– Да. Больше забивал только по детям. В профессиональном футболе такое, наверное, первый раз.

– Для защитника это не совсем обычно.
– Да, но один забил с пенальти. Мог забить ещё с игры, так что мог быть и хет-трик, чуть не повезло.

– Трофейный мяч с собой?
– Да, заберу. Всё же первый раз забил два, тем более за сборную. Поставлю дома в рамку, будет на память, — приводит слова Осипенко официальный сайт РФС.

Матч между Россией и Сирией состоялся накануне, 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

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