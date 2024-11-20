Шиншилла высказалась о чемпионстве «Зенита» в женской Суперлиге

Нападающая санкт-петербургского «Зенита» Присцила Шиншилла поделилась эмоциями от завоевания чемпионства в российской Суперлиге.

«Это мой первый сезон в России, и я уже чемпионка страны! Непередаваемые ощущения, которые ещё нужно осознать.

Мы завершили этот сезон без поражений в чемпионате, всего два ничейных результата. Мы добились того, чтобы быть лидерами в таблице, и продержались до самого конца. Играли против сильных команд, но не отдали им свои очки. То, сколько сил, нервов, энергии было вложено в этот результат, доказывает, что мы достойны быть чемпионами», — приводит слова Шиншиллы официальный сайт «Зенита».