Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шиншилла высказалась о чемпионстве «Зенита» в женской Суперлиге

Шиншилла высказалась о чемпионстве «Зенита» в женской Суперлиге
Комментарии

Нападающая санкт-петербургского «Зенита» Присцила Шиншилла поделилась эмоциями от завоевания чемпионства в российской Суперлиге.

«Это мой первый сезон в России, и я уже чемпионка страны! Непередаваемые ощущения, которые ещё нужно осознать.

Мы завершили этот сезон без поражений в чемпионате, всего два ничейных результата. Мы добились того, чтобы быть лидерами в таблице, и продержались до самого конца. Играли против сильных команд, но не отдали им свои очки. То, сколько сил, нервов, энергии было вложено в этот результат, доказывает, что мы достойны быть чемпионами», — приводит слова Шиншиллы официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» в третий раз подряд стал победителем женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android