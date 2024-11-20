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Каррера — о недопуске России до жеребьёвки к ЧМ-2026: для меня это неправильно

Каррера — о недопуске России до жеребьёвки к ЧМ-2026: для меня это неправильно
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не понимает решения ФИФА и УЕФА не допускать сборную России до участия в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

— Что вы думаете о решении не допускать сборную России до жеребьёвки?
— Для меня это неправильно, я надеюсь, что они передумают. Пусть и не сейчас, — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Накануне, 19 ноября, состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

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