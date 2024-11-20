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Генсек РФС ответил, сколько денег получают футболисты за вызов в сборную России

Генсек РФС ответил, сколько денег получают футболисты за вызов в сборную России
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что футболисты получают деньги за вызов в сборную России. Однако он подчеркнул, что это чисто символическая сумма, несопоставимая с клубными зарплатами игроков. По словам Митрофанова, каждый футболист за вызов в сборную получает намного меньше $ 5 тыс.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются.

Эта сумма меньше $ 5 тыс.? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Накануне сборная России провела два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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