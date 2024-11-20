Карпин: остаётся вопрос, как Россия будет выглядеть на фоне соперников выше классом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чего ждёт от 2025 года. Он выразил надежду, что национальной команде удастся находить по два соперника на каждую международную паузу. Также специалист отметил, что по-прежнему открыт вопрос, как сборная России будет выглядеть на фоне соперников выше классом, нежели Куба, Бруней и Вьетнам.

«Чего ждём от 2025 года? Ждём матчей, чтобы они были во все паузы. Желательно по два. Чтобы не было ураганов, кто согласился — всё‑таки доезжали, или мы приезжали туда. Понятно, что хотелось бы проверить себя на фоне других соперников, таких как Камерун, Сербия. Чтобы посмотреть, как выглядят наши футболисты на этом уровне, потому что у всех есть этот вопрос. Да, мы здесь играем с этими командами, но остаётся вопрос, как мы будем выглядеть на фоне соперников выше классом. Игра с Камеруном и, к сожалению, с Сербией не дала ответ на этот вопрос, потому что было удаление», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. В первом она разгромила команду Брунея со счётом 11:0. Во втором россияне обыграли Сирию — 4:0.