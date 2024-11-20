Куропаткина ответила, как «Зениту» удалось не проиграть ни одного матча в сезоне Суперлиги

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о сезоне-2024 Суперлиги без поражений.

«Как удалось не проиграть ни одного матча? Да, мы первая команда-чемпион за последние 16 лет, которая не проиграла ни одного матча в сезоне. И добиться этого чемпионского титула нам помогало столько человек! Это не только те люди, которых показывают на экранах. Столько людей за полем работают каждый день, чтобы мы могли побеждать: реабилитологи и врачи, которые восстанавливают после травм, тренерский и административный штаб всегда рядом с нами. Это огромное количество людей! Каждый внёс свою крупицу», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт «Зенита».