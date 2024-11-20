Тетрадзе: соскучились уже по матчам сборной России с лучшими европейскими командами

Известный экс-футболист Омари Тетрадзе высказался о товарищеских матчах сборной России в условиях международного отстранения.

«Если посмотреть, с кем играли, то соперники уступают в уровне сборной России. Но несмотря на уровень соперников, нужно было ещё забить столько мячей. Это радует. С другой стороны, соскучились уже по матчам с лучшими европейскими командами. Но самое главное, что бросилось в глаза, — желание наших футболистов, невзирая на класс соперников. Однако для болельщиков было бы здорово увидеть, на что мы способны с лучшими соперниками», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.