Вратарь «Акрона» Волков рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков рассказал о подготовке к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игра пройдёт 22 ноября в Казани.

«Настроение хорошее, в Новогорске есть все условия для профессионального отношения к себе. Готовимся к «Рубину», разобрали их. По семье ещё не успели сильно соскучиться — есть телефон и интернет.

Две прошлые кубковые встречи с «Рубином» я бы убрал за рамки. А в чемпионате было обидное поражение, в конце пропустили со стандарта. Мы ходим, едем туда за победой», — передаёт слова Сергея Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.