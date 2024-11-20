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Вратарь «Акрона» Волков рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»

Вратарь «Акрона» Волков рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»
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Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков рассказал о подготовке к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игра пройдёт 22 ноября в Казани.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настроение хорошее, в Новогорске есть все условия для профессионального отношения к себе. Готовимся к «Рубину», разобрали их. По семье ещё не успели сильно соскучиться — есть телефон и интернет.

Две прошлые кубковые встречи с «Рубином» я бы убрал за рамки. А в чемпионате было обидное поражение, в конце пропустили со стандарта. Мы ходим, едем туда за победой», — передаёт слова Сергея Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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