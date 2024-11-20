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«Дженоа» объявил о назначении Патрика Виейра на должность главного тренера команды

«Дженоа» объявил о назначении Патрика Виейра на должность главного тренера команды
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Итальянский «Дженоа» объявил о назначении французского специалиста Патрика Виейра на должность главного тренера первой команды. К работе Виейра приступит сегодня, 20 ноября.

Патрик — бывший футболист «Милана», «Канна», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити». В составе сборной Франции Патрик становился чемпионом мира и Европы. Профессиональную карьеру тренера Виейра начал в 2015 году.

Последним местом работы Патрика был французский «Страсбург». Также он тренировал «Кристал Пэлас», «Ниццу», «Нью-Йорк Сити» и резервную команду «Манчестер Сити». «Дженоа» после 12 туров Серии А нынешнего сезона занимает 17-е место в турнирной таблице.

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