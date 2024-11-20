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Вратарь «Акрона» Волков оценил игру Максименко в матче сборной России с Сирией

Вратарь «Акрона» Волков оценил игру Максименко в матче сборной России с Сирией
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков оценил игру голкипера Александра Максименко в товарищеском матче сборной России с Сирией. Игра состоялась 19 ноября в Волгограде. Российская команда обыграла сирийцев со счётом 4:0.

«Совместно с командой сборную не смотрели, каждый у себя в номере. Хорошие игры. Понятно, у соперника не тот уровень, которых хотелось бы. Сборная России уверенно выиграла, мне она понравилась.

Хорошая игра Максименко. Насколько помню, был один момент, он отлично выполнил свою работу. Если сзади ноль, значит, матч хороший», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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